С ножом в руках на защите экологии города. Столичные правоохранители задержали народного мстителя, который резал шины в автомобилях, припаркованных не по правилам. Ночные вылазки мужчина проводил в Советском районе во дворах многоквартирных домов. Таким способом минчанин повредил 7 иномарок. Задержанным оказался 35-летний неработающий минчанин. В отношении него возбуждено уголовное дело за хулиганство.

Похожая история во Фрунзенском районе столицы. Ночью в трех машинах, припаркованных на улицах Панченко и Федорова, были сорваны боковые зеркала заднего вида. Оперативники уголовного розыска нашли дебошира - это 33-летний минчанин, который возвращался домой после полуночи. Сам он пояснил, что в тот вечер выпил лишнего и не отдавал отчета своим действиям. В отношении фигуранта также возбуждено уголовное дело за хулиганство.