Столичные правоохранители задержали работников интернет-магазина по продаже наркотиков

На первого закладчика, 31-летнего минчанина, наркоконтроль вышел благодаря оперативной информации. Его задержали в парке во Фрунзенском районе. Там мужчина под видом отдыхающего велосипедиста делал закладки. При себе у него было около 30 граммов альфа-PVP. Еще около 150 граммов психотропа изъяли из тайников в этом же парке. В квартире задержанного оперативники нашли около 200 граммов альфа-PVP, а также крупную сумму валюты. Известно, что в квартире мужчина проживал с женой и детьми. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Тем временем в Ленинском районе столицы правоохранители задержали семейную пару. Оба официально нигде не работали, в Минске арендовали квартиры на сутки.



