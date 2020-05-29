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Столичные правоохранители задержали работников интернет-магазина по продаже наркотиков
На первого закладчика, 31-летнего минчанина, наркоконтроль вышел благодаря оперативной информации. Его задержали в парке во Фрунзенском районе. Там мужчина под видом отдыхающего велосипедиста делал закладки. При себе у него было около 30 граммов альфа-PVP. Еще около 150 граммов психотропа изъяли из тайников в этом же парке. В квартире задержанного оперативники нашли около 200 граммов альфа-PVP, а также крупную сумму валюты. Известно, что в квартире мужчина проживал с женой и детьми. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Тем временем в Ленинском районе столицы правоохранители задержали семейную пару. Оба официально нигде не работали, в Минске арендовали квартиры на сутки.
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