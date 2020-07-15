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Столичные сыщики задержали россиянина, который похитил у спутницы крупную сумму наличных

Как рассказала девушка, она, кстати, также из России, в интернете познакомилась с парнем, и они вместе приехали в Беларусь отдохнуть. Но досуг пошел не по плану.

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