Столичные сыщики задержали серийного похитителя велосипедов

36-летний мужчина попался с поличным, когда пытался украсть очередной байк. Как сообщают правоохранители, мужчина приезжал в столицу из Борисовского района, проникал в подъезды жилых домов, и если там были велосипеды, похищал их. Орудовал жулик кусачками по металлу, с помощью которых срезал замки. Со слов задержанного, добычу он продавал под Борисовом, а вырученные деньги тратил.