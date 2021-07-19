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Столичный наркоконтроль вычислил подпольного агронома
Домашняя плантация в комнате супруги. Столичный наркоконтроль вычислил подпольного агронома. Он на протяжении года в Бобруйске выращивал и высушивал коноплю. Стоит отметить, что специальное помещение 33-летний мужчина соорудил в комнате жены, оборудовав его системой вентиляции и обдува. Во время обыска квартиры правоохранители обнаружили и изъяли 2 куста конопли, а также около 700 граммов марихуаны. Со слов задержанного, наркотик предназначался для личного употребления. На данный момент правоохранители проверяют причастность мужчины к сбыту запрещенных веществ.
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