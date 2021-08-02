Столичный наркоконтроль задержал четверых закладчиков психотропов, все работали на один интернет-маркет. Первым в руки оперативников попал житель Витебской области, у которого нашли полкило мефедрона. Мужчин работал на интернет-магазин: покупал крупные партии товара и раскладывал в тайниках. В дальнейшем с поличным задержали еще троих его коллег. В лесу под Минском 31-летний житель Борисовского района успел заложить 10 граммовальфа-PVP. Там же через несколько часов оказались 20-летняя медсестра и ее приятель, которые собирались спрятать 15 граммов психотропа.