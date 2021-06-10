3.40 RUB
3.40 USD
3.59 EUR
Страшная авария в Мостовском районе - погибли две девочки
Две девочки 12 и 13 лет погибли в страшной аварии в Мостовском районе. Водитель и еще один пассажир - 57-летняя женщина - в тяжелом состоянии в больнице. Как рассказали в ГАИ, сегодня в 11:10 на линию 102 поступило сообщение о ДТП с тяжелыми последствиями.
По предварительной информации, 58-летний мужчина за рулем Renault двигался по дороге Р142 Зельва - Деречин - Медвиновичи. В районе деревни Большие Озерки съехал в правый по ходу движения кювет, где столкнулся с придорожным деревом. На месте происшествия погибли двое детей. Девочки находились на заднем сидении и были пристегнуты ремнями безопасности. На месте аварии весь день работали спасатели, дорожная милиция, следователи и эксперты. По имеющейся информации, семья ехала на выпускной вечер старшей сестры погибших девочек.
Президент
Все
Александр Лукашенко принял с докладом главу Администрации Президента
Лукашенко попросил журналистов кое-что передать руководителям СМИ
"Уже достаточно" - Лукашенко высказался о собранных 1,5 млн подписей за его выдвижение на выборах
Лукашенко на встрече с инициативной группой: Честно мне напишите, что сказали люди
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Климовичской районной больнице произошло возгорание
Россиянке не хватило денег расплатиться в пункте выдачи заказов маркетплейса, и тогда родился план
Минчанка нашла коробку с 3 тыс. долларов и решила порадовать себя
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей