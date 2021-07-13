Дорожные новости за 12 июля

Страшное столкновение с грузовиком унесло жизнь человека. Подробнее о происшествиях в материале Владимира Королева.



ГАИ и следователи выясняют обстоятельства смертельной аварии на улице Громова в Минске. Там минувшим вечером автомобиль "Ауди" врезался в припаркованный грузовик. 32-летний водитель погиб на месте, шансов выжить у мужчины не было. Почему на пустой улице шофер не заметил стоявший большегруз МАН, и каким было состояние погибшего - на эти вопросы должны ответить экспертизы.



Поездка на самокате закончилось травмой для 18-летней девушки, ее сбила машина. Проезжая пешеходный переход на зеленый, девушка угодила под колеса "Лады". Почему 31-летняя водитель не заметила пешехода, установят ГАИ и следственно-оперативная группа в результате проверки.



13-летняя девочка-пешеход пострадала в Кормянском районе. Водитель, выезжая со стоянки, не заметил подростка, переходившего проезжую часть. В результате инцидента пострадавшую доставили в больницу.



Минувшим вечером в лесу под Ивьем загорелся трактор для заготовки древесины. ЧП произошло ближе к полуночи. К моменту приезда спасателей огонь повредил кабину и моторный отсек машины. Причины возгорания устанавливаются, подсчитывается сумма ущерба.