3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Дорожные новости за 12 июля
Страшное столкновение с грузовиком унесло жизнь человека. Подробнее о происшествиях в материале Владимира Королева.
ГАИ и следователи выясняют обстоятельства смертельной аварии на улице Громова в Минске. Там минувшим вечером автомобиль "Ауди" врезался в припаркованный грузовик. 32-летний водитель погиб на месте, шансов выжить у мужчины не было. Почему на пустой улице шофер не заметил стоявший большегруз МАН, и каким было состояние погибшего - на эти вопросы должны ответить экспертизы.
Поездка на самокате закончилось травмой для 18-летней девушки, ее сбила машина. Проезжая пешеходный переход на зеленый, девушка угодила под колеса "Лады". Почему 31-летняя водитель не заметила пешехода, установят ГАИ и следственно-оперативная группа в результате проверки.
13-летняя девочка-пешеход пострадала в Кормянском районе. Водитель, выезжая со стоянки, не заметил подростка, переходившего проезжую часть. В результате инцидента пострадавшую доставили в больницу.
Минувшим вечером в лесу под Ивьем загорелся трактор для заготовки древесины. ЧП произошло ближе к полуночи. К моменту приезда спасателей огонь повредил кабину и моторный отсек машины. Причины возгорания устанавливаются, подсчитывается сумма ущерба.
Президент
Все
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Лукашенко поставил задачу за пятилетку удвоить экспорт льняной продукции
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Сторонники меньшинств в США заявили о намерении "пойти на Вашингтон народным маршем"
В Амстердаме зафиксированы нападения на футбольных болельщиков - 2 человека похищены или убиты
"Хезболла" обстреляла базу израильских ВМС "Стелла Марис" под Хайфой
Путин: Международные конфликты и столкновения чреваты взаимным уничтожением
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов