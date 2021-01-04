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Стрелял из ружья в племянницу и ее друга. В Оршанском районе возбуждено уголовное дело за угрозу убийством

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