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Студента гомельского вуза задержали в областном центре с внушительной партией запрещенных веществ
По данным милиции, 21-летний парень успел сделать несколько закладок весом полграмма и грамм. Кроме того, у юноши нашли дурман, расфасованный в упаковки по 200 граммов и 50 граммов. Но и это еще не финал. В общежитии у молодого человека было еще два свертка с альфа-ПВП. Вес наркотика не менее 290 граммов. Там же были изъяты высокоточные весы, пустые полиэтиленовые пакетики, лента-скотч и другие аксессуары. Сбытчик рассказал, что запрещенные вещества покупал в интернет-магазине. Иногда за товаром приходилось ездить в столицу. Часть дурманов продавал дилер другим сбытчикам, существовала и своя система скидок. Остаток он фасовал и потом делал закладки. Уже возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.
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