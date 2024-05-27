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Студентка из Минска снимала интимное видео за деньги

Студентка оказалась слишком способной. В Минске задержана учащаяся одного из университетов, которая совмещала учебу и работу вебкамщицы. 23-летняя девушка снимала интимное видео за деньги. Такую подработку ей предложил мужчина, с которым она завела переписку на сайте знакомств.

Ради "бизнеса" она переехала в Москву, где в специально оборудованном помещении велись съемки. Позже вернулась в Минск. Арендовала квартиру и оборудовала уже в Беларуси порностудию.

Возбуждено уголовное дело за изготовление и распространение порнографических материалов.

Студентка пояснила, что график выходов в прямой эфир с учетом выходных и больничных, а также сценарии роликов, которые длились около 4 часов, ей помогал составлять куратор. По месту жительства минчанки обнаружены и изъяты тематические предметы и одежда, осветительные лампы, веб-камера, ноутбук, смартфон, которые она использовала для осуществления незаконной деятельности.
Сергей Буталевич, старший оперуполномоченный по ОВД УНиПТЛ КМ ГУВД Минска

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