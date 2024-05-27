Студентка из Минска снимала интимное видео за деньги

Студентка пояснила, что график выходов в прямой эфир с учетом выходных и больничных, а также сценарии роликов, которые длились около 4 часов, ей помогал составлять куратор. По месту жительства минчанки обнаружены и изъяты тематические предметы и одежда, осветительные лампы, веб-камера, ноутбук, смартфон, которые она использовала для осуществления незаконной деятельности.

Сергей Буталевич, старший оперуполномоченный по ОВД УНиПТЛ КМ ГУВД Минска