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Суд Барановичей вынес приговор за покушение на убийство
7 лет лишения свободы за покушение на убийство. Суд Барановичей вынес обвинительный приговор в отношении 60-летнего местного жителя. Конфликт между фигурантом и потерпевшим вспыхнул в ноябре прошлого года во дворе частного дома, как сказано, "на почве личных неприязненных отношений". Нетрезвый мужчина, пытаясь убить человека, нанес удар топором в шею. Жертву спас плотный воротник куртки, поэтому телесные повреждения оказались легкие. Барановичская межрайонная прокуратура поддержала в суде гособвинение. Исходя из личности обвиняемого, наличия смягчающих вину обстоятельств, характера и степени общественной опасности содеянного, назначено наказание - 7 лет колонии усиленного режима. Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
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