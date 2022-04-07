Суд Барановичей вынес приговор за покушение на убийство

7 лет лишения свободы за покушение на убийство. Суд Барановичей вынес обвинительный приговор в отношении 60-летнего местного жителя. Конфликт между фигурантом и потерпевшим вспыхнул в ноябре прошлого года во дворе частного дома, как сказано, "на почве личных неприязненных отношений". Нетрезвый мужчина, пытаясь убить человека, нанес удар топором в шею. Жертву спас плотный воротник куртки, поэтому телесные повреждения оказались легкие. Барановичская межрайонная прокуратура поддержала в суде гособвинение. Исходя из личности обвиняемого, наличия смягчающих вину обстоятельств, характера и степени общественной опасности содеянного, назначено наказание - 7 лет колонии усиленного режима. Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.