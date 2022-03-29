Суд Борисовского района вынес приговор авторитету, убившему своего оппонента по криминальному миру

Cуд Борисовского района поставил точку в деле авторитета, который обвинялся в убийстве своего оппонента по криминальному миру. 50-летний мужчина признан виновным и приговорен к 12 годам лишения свободы. Из материалов уголовного дела известно, что и жертва, и обвиняемый прославились как местные криминальные авторитеты, друг друга хорошо знали и поддерживали дружественные отношения. Но в какой-то момент между мужчинами пробежала черная кошка. По одной из версий, они не поделили взносы в воровской общак. В итоге конфликты стали перманентными. Само убийство произошло 28 августа прошлого года. Установлено, что домой к обвиняемому пришел его "товарищ" с группой поддержки. Мужчина требовал каких-то денег и вел себя агрессивно. Хозяину такое поведение не понравилось, он вышел к своим визитерам пообщаться. В итоге на фоне ссоры обвиняемый нанес жертве три смертельных ножевых ранений в грудь. После этого пострадавшему его друзья вызвали скорую, он был доставлен в больницу, где скончался. Нападавший покинул свой дом. Вычислить его удалось по приметам. Через несколько часов после совершения преступления мужчина был задержан и дал показания в милиции.