Продать квартиру и остаться ни с чем. Суд Фрунзенского района столицы огласил приговор серым риелторам. По данным следствия, двое минчан организовали преступный бизнес в сфере недвижимости. Один из фигурантов, отбывая наказание за махинации с продажей квартир, уже в колонии взялся за старое. Мужчина, зная все нюансы покупки, обмена и приватизации, помогал осужденным с документооборотом в сделках. Передавал дела своему компаньону, который работал агентом по недвижимости в столице.



Стороне обвинения удалось доказать, что за 3 года подпольные дельцы таким образом продали 11 квартир. Каков вердикт суда? Владимир Королев выслушал приговор Фемиды.



Еще 6 лет назад 46-летний минчанин был осужден за мошенничество в сфере недвижимости. По данным следствия, мужчина знакомился с пьяницами, обещал помочь выгодно разменять квартиру, а взамен предоставить другое жилье и солидную сумму клиенту. Однако после оформления сделки расчет производился лишь частично. Таким образом подозреваемый завладел несколькими квартирами и оказался в колонии. Но и там мужчина продолжил теневой бизнес – помогал осужденным купить жилье, разъяснял нюансы в документообороте. А чтобы предать легальность сделкам, перенаправлял на своего компаньона – реального агента по недвижимости в Минске.



Клиенты оформляли доверенности на право распоряжаться имуществом риелтору. Этим и пользовались аферисты: продавали квартиру, а вырученные деньги оставляли себе или перерегистрировали жилье на своих знакомых. Следователями проделан большой объем работы в целях установления всех обстоятельств. В рамках расследования проведено более 100 допросов свидетелей и потерпевших. Стороне обвинения удалось всего доказать 11 эпизодов преступной деятельности, 7 из которых были совершены в организованной группе. Как итог – обвинительный приговор.



Гособвинение запрашивало наказание на год больше – 10 и 7 лет лишения свободы. Подсудимые признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном в составе организованной группы. Бывший работник риелторского агентства был взят под стражу в зале суда.



Приговор неокончательный и может быть обжалован и опротестован. На это у сторон есть 10 дней. Адвокаты завили, что воспользуются этим правом.



