Суд огласил вердикт обвиняемым по делу об убийстве Андрея Косяка

Это громкое дело получило продолжение спустя два года. На скамье подсудимых тот же состав - Ростислав Светчиков и Алексей Синькевич. Для последнего государственный обвинитель запросил смертную казнь. По мнению прокурора, Синькевич представляет опасность для общества. Напомним, ранее его приговорили к пожизненному заключению за убийство бизнесмена Андрея Метельского из Березино. А сообщнику - Светчикову - Фемида назначила 24 года лишения свободы.

Из зала суда материал Елизаветы Лакотко.

История вокруг убийства Андрея Косяка получила продолжение. Обвиняемые Ростислав Светчиков и Алексей Синькевич уже были осуждены за это преступление, за что получили 23 и 24 года лишения свободы. Но приговор отменили, а дело отправили на пересмотр.

Точкой возврата стали показания двоих минчан. Во время прошлого процесса они проходили свидетелями по делу и убеждали суд, что, когда прятали тело Косяка по поручению Синькевича, то понятия не имели, что находится в целлофане. Но прошло два года, а вместе с ними срок, в течение которого мужчины могли быть привлечены к ответственности. Тогда они сообщили правоохранителям, где искать тело.



Согласно материалам дела, Андрея Косяка сначала несколько раз ударили кувалдой по голове, а после задушили. Нельзя не отметить, что эти двое (Синькевич и Светчиков) - основные фигуранты и в деле об убийстве бизнесмена в Березино Сергея Метельского. Расправа произошла в сентябре 2016 года. Тело мужчины обнаружили в его же "ауди". Согласно экспертизе, Метельского убили выстрелом в шею, а чтобы скрыть следы, машину подожгли. Однако брат Синькевича уверяет, что ни его родственник, ни Светчиков к этому делу не причастны.