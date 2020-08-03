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Суд приговорил внука за убийство бабушки к 18 годам усиленного режима
И еще в одном резонансном деле Фемида поставила точку. Брестский областной суд приговорил внука за убийство своей бабушки к 18 годам усиленного режима. Также парень признан виновным в покушении на убийство дяди и матери. Стороне обвинения удалось доказать, что преступления были совершены с особой жестокостью и из корыстных побуждений. Трагедия случилась в феврале. 20-летний житель Бреста попросил бабушку спуститься в подвал. Там внук накинул провод на шею пенсионерки и стал душить. А когда заметил, что жертва еще жива, нанес ей не менее 17 ударов ножом в грудь. От полученных ранений пенсионерка скончалась.
Жильцы рассказывали, что мама и дядя регулярно выпивали, в квартире часто бывали гости. Из-за спиртного случались скандалы, иногда драки. В их квартире периодически бывала милиция. Еще в 18 лет парень ушел из дома, жил на съемной квартире, поскольку его не устраивал дом-притон и пьяные родственники. Единственная, с кем общался молодой человек из семьи, была бабушка. Но в роковой вечер что-то пошло не так.
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