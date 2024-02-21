Суд в Гродно конфисковал у контрабандиста Cadillac

В Гродно суд конфисковал у контрабандиста Cadillac, в котором он незаконно ввозил товар в Беларусь.

Из материалов дела следует, что в декабре прошлого года водитель Cadillac, въезжая в Беларусь из Литвы через пункт пропуска "Каменный Лог", пересекал границу по зеленому коридору.

Сообщается, что при таможенном контроле в машине нашли тайники, которые были изготовлены кустарным способом. В них находились парфюмированная вода и планшеты Lenovo на сумму более 50 тыс. рублей.