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Суд в Гродно конфисковал у контрабандиста Cadillac
В Гродно суд конфисковал у контрабандиста Cadillac, в котором он незаконно ввозил товар в Беларусь.
Из материалов дела следует, что в декабре прошлого года водитель Cadillac, въезжая в Беларусь из Литвы через пункт пропуска "Каменный Лог", пересекал границу по зеленому коридору.
Сообщается, что при таможенном контроле в машине нашли тайники, которые были изготовлены кустарным способом. В них находились парфюмированная вода и планшеты Lenovo на сумму более 50 тыс. рублей.
Во время судебного заседания водитель полностью признал свою вину.
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