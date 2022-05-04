Суд в Минске поставил точку в резонансном деле о наркоторговле

Максимальное наказание - 16 лет лишения свободы. Суд в Минске сегодня поставил точку в резонансном деле о наркоторговле. На скамье подсудимых более десятка человек. Все они обвиняются в незаконном обороте наркотиков. По материалам дела, каждый из фигурантов, работая на виртуальный наркомаркет в период с августа по октябрь 2020 года, выполнял роль закладчика.

Подробности дела расскажет Виктория Радевич. Она побывала в зале суда.

Судебное разбирательство по делу о наркоторговле с участием более десятка фигурантов длилось свыше трех месяцев. Все это время суд выслушивал позиции сторон обвинения и защиты. И сегодня обвиняемые услышали решение Фемиды. К слову, самому младшему из них всего 18 лет. Но что касается наркостатьи, то здесь даже юный возраст не повод смягчить наказание.

Зал суда Советского района заполнен целиком. Услышать приговор в отношении обвиняемых по наркостатье пришли их родственники. Дело по количеству обвиняемых - одно из масштабных. На скамье подсудимых 16 человек. Здесь и молодые парни, и взрослые мужчины (старшему 47 лет). Все они, по версии обвинения, с августа по октябрь 2020 года работали на интернет-магазин по продаже дурмана в качестве оптовых и розничных наркокурьеров. В нелегальный бизнес каждый пришел в разное время. И между собой практически никто из них знаком не был. Каждый держал связь в переписке исключительно с куратором, работали только по его указаниям.

Все обвиняемые выполняли функции курьеров. По указанию кураторов из интернет-магазинов они приобретали оптовые партии альфа-PVP, мефедрона и других веществ. После этого при необходимости данные субстанции фасовали на более мелкие партии и помещали их в тайники в различных городах Беларуси. Затем их забирали иные члены группы или покупатели. Анастасия Малико, гособвинитель

Для большинства обвиняемых это был единственный способ заработка. На момент задержания 11 человек официально нигде не работали, а семеро уже имели судимости. Работа организованной преступной группы была четка налажена. Соблюдались все меры конспирации. Все участники проходили так называемый кастинг - отправляли свои личные данные и видеоселфи.

Во время расследования возникли подозрения, что двое из задержанных, помимо всего, сами изготавливали психотропные вещества, выступая в роли лаборантов. Однако эта версия в суде не подтвердилась. Всего правоохранители изъяли у обвиняемых более 650 граммов особо опасных психотропов и 700 граммов опасных наркотиков.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Советского района Минска постановил обвинительный приговор. Действия девяти обвиняемых квалифицированы по ч. 4 ст. 328, а также как покушение на это преступление. Обвиняемым назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 16 лет со штрафом от 100 до 500 б.в. Анастасия Малико, гособвинитель