Судэксперты вышли на след убийцы по отпечатку обуви

Вышли на след - судебные эксперты выяснили, кому принадлежит след обуви, оставленный на месте убийства минчанина. Труп был обнаружен в квартире одного из домов в Заводском районе столицы. Погибший 95 года рождения, травмы у него в области головы. На месте работала следственно-оперативная группа, в составе которой и судебные эксперты. На месте специалисты изъяли следы рук, биологические следы, а также различные предметы.