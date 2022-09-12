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Сводка ДТП на дорогах Беларуси за минувшие выходные
Пьяная езда и дикое животное стали причиной смертельной аварии в Добрушском районе. В половине третьего ночи водитель, предположительно пытаясь объехать зверя, потеряла контроль над дорогой и врезалась в дерево. От удара в ДТП погибла 35-летняя пассажир, женщина ехала на переднем сиденье. Сама же водитель скрылась с места происшествия, позже ее нашли дома. Разбирательство показало: обе дамы минувшим вечером выпивали в кафе, после чего погибшая попросила отвезти ее домой.
Пенсионер погиб под колесами самосвала. В Воложинском районе многотонный МАЗ наехал на 73-летнего мужчину, когда пешеход шел по краю дороги. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. По факту гибели возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть.
Мокрый асфальт стал причиной аварии в столице. Накануне вечером на улице Маяковского водитель Mercedes допустил занос, в результате чего машина налетела на разделительное ограждение. В ДТП пострадавших нет.
Еще одно происшествие из-за погодных условий случилось в Минском районе. Там многотонный МАЗ протаранил опору линий электропередач. Предварительно установлено, что шофер при выборе скорости не учел дорожные и метеоусловия, из-за чего авто попало в занос. В аварии пострадал водитель МАЗа, он был госпитализирован.
60-летний бесправник получил травмы в Быховском районе. Водитель Mazda на трассе Могилев - Рогачев не справился с управлением, авто съехало в кювет и опрокинулось. Мужчина оказался в больнице. Разбирательство показало, что в прошлом году шофера лишили прав из-за пьяной езды.
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