Александр Камович расскажет о дорожной обстановке.







В Гомеле BMW столкнулась с мотоциклом Honda

Байкер скончался на месте. По информации ГАИ, 22-летний водитель немецкого внедорожника при повороте налево не убедился в безопасности маневра и не пропустил встречный транспорт. В результате ДТП мотоциклист скончался, а 21-летний пассажир иномарки попал в реанимацию.





Школьник на велосипеде попал под колеса легковушки в Минске

По информации ГАИ, накануне вечером водитель на Mercedes ехал по улице Колесникова и при повороте направо наехал на 15-летнего подростка. Тот пересекал дорогу на велосипеде по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП мальчик получил травмы и был доставлен в больницу.





В Бресте автоледи наехала на велосипедистку

Установлено, что брестчанка за рулем Fiat на перекрестке сбила пенсионерку. Та на велосипеде ехала по правому краю проезжей части. Женщина получила травмы и была госпитализирована.





На проспекте Рокоссовского в Минске перевернулся автомобиль

Инцидент произошел сегодня утром. На кадрах видеорегистратора можно заметить, что перед аварией водитель Volkswagen подрезал попутную Toyota. После такого маневра водитель японского авто резко выкрутил руль вправо, наехал на бордюр и опрокинулся. В ДТП никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.