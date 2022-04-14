Сводки ДТП на дорогах Беларуси за 14 апреля

Материал Владимира Королева об обстановке на дорогах Беларуси.

Не справился с управлением и съехал в кювет. Это последствия аварии в Березовском районе. На трассе М1 житель Бреста за рулем ДАФ потерял контроль над дорогой, в результате чего фура завязла в поле, дальнобойщик не пострадал.

Не были пристегнуты ремнями безопасности. Две женщины получили травмы на дороге Минск - Микашевичи в Слуцком районе. Там Volkswagen съехал в кювет. Водитель не справилась с управлением, в результате чего машина оказалась в канаве водоотведения. У одной из пострадавших перелом ноги, у второй - травма головы и живота. При таких ДТП элементы пассивной безопасности могли минимизировать травмы.

Две аварии за минувшие сутки произошли в Гомельской области. Поворачивая налево, водитель Nissan не заметил мотоциклиста и врезался в Honda. ДТП произошло рано утром в Мозыре. В результате удара байкер был госпитализирован.