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Сводки ДТП в Беларуси за 20 июля
Опубликовано видео смертельной аварии, которая произошла накануне утром в Минске. Напомним, ДТП случилось на проспекте Машерова - столкнулись трамвай и микроавтобус "форд". На видео как раз виден тот момент, как шофер микроавтобуса при повороте направо не уступает дорогу общественному транспорту, в итоге последний буквально размазал фургон. Водитель авто погиб на месте. В обстоятельствах аварии разбирается дорожная милиция и следствие.
С погоней задерживали пьяного бесправника в столице. Его поездку подшофе заметил другой участник движения и позвонил в милицию. Автомобиль вычислили, вот только останавливаться водитель не захотел, пришлось догонять. Пройти экспертизу на наличие алкоголя в организме он отказался. Однако поведение и характерный запах говорили сами за себя. Кстати, это не первый проступок 23-летнего нарушителя.
Увидел инспекторов ГАИ, выбросил бутылку вина, но не спасло… В Лоевском районе задержан выпивший водитель. В этой истории, как и в предыдущей, о пьяном за рулем серебристой легковушки по телефону 102 сообщил очевидец. Милиционеры автомобиль догнали, и в этот момент с пассажирской стороны из окна полетела емкость с алкоголем. Шофер, похоже, столько принял на грудь, что даже не смог выйти из машины без помощи. К слову, от освидетельствования нарушитель отказался. Авто изъято, на водителя составлены протоколы за управление нетрезвым и отсутствие техосмотра. И добавим, мужчина уже был лишен прав за пьяные поездки.
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