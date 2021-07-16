Уловка не прошла. Свыше 500 единиц электронагревателей нашли гродненские таможенники среди задекларированного груза. Сообщается, что фура следовала через пункт пропуска "Брузги". Тяжеловес отогнали на сканирование, что и помогло выявить лишние товары. Стоимость спрятанных изделий составила 260 тысяч рублей.