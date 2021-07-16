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Свыше 500 единиц электронагревателей нашли гродненские таможенники среди задекларированного груза

Уловка не прошла. Свыше 500 единиц электронагревателей нашли гродненские таможенники среди задекларированного груза. Сообщается, что фура следовала через пункт пропуска "Брузги". Тяжеловес отогнали на сканирование, что и помогло выявить лишние товары. Стоимость спрятанных изделий составила 260 тысяч рублей.


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