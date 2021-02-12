Свыше 8,5 тонны спиртосодержащей жидкости из России изъяли бойцы БЭП в Ивацевичах

Оперативники задержали фуру, в которой житель Бреста перевозил 1700 5-литровых бутылей со спиртом без документов. По данным милиции, мужчина уверял, что груз предназначался для личного пользования. Сейчас партия жидкости общей стоимостью около 170 тысяч рублей изъята. В отношении водителя составлен протокол за ввоз и перемещение спиртосодержащей жидкости без документов. Санкции предусматривают штраф до 3000 рублей.