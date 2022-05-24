Свыше 9 граммов мефедрона изъяли у жителя Витебска

Мужчине 26 лет, он нигде не работает, и на сегодня подозревается в сбыте наркотиков.

Выйти на дилера оперативникам наркоконтроля удалось после отработки ночных клубов города. Заведения милиция мониторила в профилактических целях. И уже после задержания (во время обыска) и был обнаружен мефедрон.