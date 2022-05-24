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Свыше 9 граммов мефедрона изъяли у жителя Витебска

Мужчине 26 лет, он нигде не работает, и на сегодня подозревается в сбыте наркотиков.

Выйти на дилера оперативникам наркоконтроля удалось после отработки ночных клубов города. Заведения милиция мониторила в профилактических целях. И уже после задержания (во время обыска) и был обнаружен мефедрон.

В Минске расследуется дело о незаконном обороте запрещенных веществ. Из материалов известно, что двое парней обратились к своему приятелю с просьбой отвезти их в лес на автомобиле, забрать схрон из тайника. Мужчина согласился, компания отправилась в поездку. Забрав сверток, все четверо дегустировали наркотик.

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