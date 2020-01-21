Сын забрал из куртки отца крупную сумму и потратил на съем двух квартир, посещение баров

Мужчина в Барановичах едва успел выйти из ИВС, как забрал деньги у своего отца. Всего - 6 тысяч долларов командировочных. По данным милиции, когда фигурант покинул места не столь отдаленные, отправился в гости к своим родителям. После чаепития глава семейства отправился отдыхать. А его 39-летний сын тем временем забрал из куртки отца крупную сумму. Деньги фигурант потратил на съем двух квартир, посещение баров и покупку золотой печатки и дорогих часов.



Сейчас фигурант находится в ИВС. Известно, что задержанный и раньше выносил вещи и деньги из дома родителей, за плечами у него есть судимости.



