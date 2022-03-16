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Сыщики Борисова задержали команду жуликов, которые вскрыли прицеп грузовика
Вложить минимум, но выжать максимум. Сыщики Борисова нашли и задержали команду дерзких жуликов. Под покровом ночи трое мужчин вскрыли прицеп грузовика на неохраняемой стоянке вдоль трассы М1 и забрали товар - 10 коробок с настольными играми. О преступлении в милицию сообщил водитель. Он рассказал, что на стоянке у АЗС остановился на привал. Однако как такового отдыха не получилось, около 3-х ночи услышал подозрительный шум. Выйдя из машины, обнаружил сорванные пломбы и отсутствие части товара. Как уже известно,злоумышленниками оказались трое жителей агрогородка Лошница Борисовского района, 21 года, 27 и 30 лет. Все ранее неоднократно судимые. Приятели целенаправленно в ночные часы отправились на близлежащую к своему дому станцию, где и заприметили автомобиль, который впоследствии решили вскрыть. Похитив настольные игры, трио сразу же стало продумывать, как и кому их можно сбыть по выгодной цене. Правда, размещать объявления о продаже фигуранты не рискнули. Выждали время, а потом начали самостоятельно искать потенциальных покупателей. Но слегка запоздали.
Оперативники угро сами вышли на продавцов, делая вид, что желают приобрести товар. Завязалась живая переписка. Покупатели в погонах, а продавцы якобы ранее реализаторы настольных игр на территории Украины, однако из-за ликвидации магазина продают остатки. Можно смело сказать, что сделка прошла успешно. К слову, планировали фигуранты заработать порядка 4000 рублей. Но в сухом остатке уголовное дело по статье "Кража".
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