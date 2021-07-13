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Сыщики задержали 30-летнего минчанина, который похитил женскую сумку на стадионе "Динамо"
Атмосфера располагала, объект был вне зоны внимания и не устоял от соблазна. ГУВД сообщает, что сыщики задержали 30-летнего минчанина, который похитил женскую сумку на стадионе "Динамо", где отдыхал сам, а рядом компания молодежи. Камера видеонаблюдения зафиксировала данный факт. Задержанный пояснил, что пришел на стадион для просмотра матча Евро-2020, но не удержался от соблазна. Добычей стали 600 рублей, деньги мужчина забрал, а сумку выбросил. Кстати, девушка пропажу своих вещей заметила не сразу. Это понятно, ведь атмосфера располагала к другим эмоциям.
Известно, что ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Следователи дали правовую оценку действиям мужчины и возбудили уголовное дело по факту кражи.
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