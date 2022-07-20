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Таинственная гибель - установлена личность мужчины, найденного в реке под Быховом

Эксперты установили личность мужчины, которого обнаружили в реке под Быховом. О том, что в пойме Днепра найдено бездыханное тело, 18 июля в милицию сообщил местный пастух. Сразу опознать ныне погибшего было невозможно. Чтобы установить его личность, следователи назначили дактилоскопическое исследование. Выяснилось, что отпечатки пальцев принадлежат 55-летнему жителю Слуцка. Все обстоятельства гибели мужчины выясняются.

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