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Так хорошо отдохнули, что сожгли дачу, занимался обжигом металлической бочки и загорелся сам, мастерил в гараже и попал с ожогами в больницу
Брестский р-н
Мастерил в гараже и попал с ожогами в больницу. В Брестском районе в подвале собственного дома пострадал 35-летний мужчина. В МЧС поступило сообщение о взрыве газовой тепловой пушки на одном из участков. Выяснилось, что мужчина пытался зажечь ее и получил сильные ожоги тела, с которыми госпитализирован. Подробности ЧП выясняются.
Витебский р-н
В Витебском районе мужчина попал в больницу, получив ожоги в быту на собственном участке. Молодой человек занимался обжигом металлической бочки и загорелся сам. Парень пытался справиться с огнем самостоятельно. С ожогами разной степени тяжести пострадавший госпитализирован.
Копыльский р-н
В Копыльском районе дачники так хорошо отдохнули, что сами сожгли себе дачу. Возвращаясь домой после из загородного отдыха, хозяин бросил под сарай непотушенный окурок. Как только семья отъехала от дачи, постройка загорелась. Спасателей вызвали соседи. Никто не пострадал.
Минск
В Минске на пожаре пострадала женщина. Сегодня днем в МЧС поступило сообщение о возгорании в частном доме по улице Одоевского. Хозяйка успела покинуть горящее здание до прибытия спасателей, услышав звук пожарного извещателя. Женщина госпитализирована с отравлением продуктами горения. Причина возгорания выясняется.
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