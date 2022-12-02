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Такого никто не ожидал. Разрешилась интрига вокруг спасения мальчика в "белорусской глубинке"

Ролик в интернете о спасении мальчика на пешеходном переходе якобы в белорусской глубинке получил большой общественный резонанс. На видео мужчина спасает ребенка, которого едва не сбивает проносящийся на большой скорости автомобиль.

На ситуацию отреагировали в МВД. Сотрудники ГАИ нашли героя-спасителя, который оказался одновременно автором ролика, режиссером и актером. Как пояснил мужчина, видео сделано с использованием компьютерной графики, цель которого - привлечь внимание водителей к соблюдению ПДД, а родителей - к обучению дорожной грамоте своих детей.

Кстати, автомобиля-нарушителя, едва не сбившего ребенка, и вовсе не было.

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