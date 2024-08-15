Такси попало в мертвую зону мусоровоза - регистратор запечатлел аварию на пр. Жукова в Минске

Такси попало в мертвую зону мусоровоза. Регистратор запечатлел аварию на проспекте Жукова в Минске. 64-летний водитель МАЗа перестраивался в правый ряд, чтобы не столкнуться с экскаватором. При этом шофер не убедился в безопасности маневра. Большегруз стал прижимать такси к бордюру, Kia почти опередила мусоровоз, когда произошло касание с грузовиком. От удара такси развернуло. В аварии никто не пострадал.