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Такси попало в мертвую зону мусоровоза - регистратор запечатлел аварию на пр. Жукова в Минске
Такси попало в мертвую зону мусоровоза. Регистратор запечатлел аварию на проспекте Жукова в Минске. 64-летний водитель МАЗа перестраивался в правый ряд, чтобы не столкнуться с экскаватором. При этом шофер не убедился в безопасности маневра. Большегруз стал прижимать такси к бордюру, Kia почти опередила мусоровоз, когда произошло касание с грузовиком. От удара такси развернуло. В аварии никто не пострадал.
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