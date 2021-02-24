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Таксист из Гродно хранил крупную партию спирта
Где взял - забыл, для каких целей - пока не придумал. Примерно так объяснил правоохранителям факт хранения крупной партии спирта таксист из Гродно. В УВД сообщили, что к нему на дачу с проверкой нагрянули оперативники БЭП. В ходе обыска домика в одном из садовых товариществ Гродненского района было обнаружено 56 канистр по 5 литров этилового спирта российского производства. Как пояснил 46-летний хозяин участка, спирт хранился у него на даче несколько лет. Для каких целей - он еще не решил, и где приобретал - не помнит. Общая сумма изъятого составила 2800 рублей. Начата проверка, по результатам которой действиям мужчины будет дана правовая оценка.
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