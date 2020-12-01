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Таксист стал "закладчиком", чтобы платить алименты
Забота о детях - это хорошо, но все же стоит подумать на несколько шагов вперед. Как сообщает ГУВД, 38-летний минчанин трудился водителем в одной из служб такси города. "С целью подработки - выплаты алиментов супруге - устроился в интернет-магазин по продаже наркотиков. Где покупал крупные партии запрещенных веществ, затем фасовал на дозы и делал закладки в разных районах Минска. Во время задержания у мужчины нашли более 80 граммов гашиша, а также кокаин, который, как заверил гражданин, он употреблял сам.
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