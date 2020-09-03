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Таможенники пресекли незаконный ввоз в Россию 20 тонн груш
С ветерком прокатился, но товар не доставил. Белорусские и российские таможенники пресекли незаконный ввоз в Россию 20 тонн груш. Фрукты находились в прицепе автомобиля ДАФ.
Стоимость груш превысила 90 тысяч рублей. По информации ГТК, у водителя не нашлось фитосанитарных сертификатов на товар. Видимо, поэтому и пытался проскочить и скрыться. К тому же, шофер грузовика лишен водительского удостоверения, а также использовал фальшивые регистрационные знаки на прицепе. Стартовал административный процесс.
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