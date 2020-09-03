ЧПЗона X

Таможенники пресекли незаконный ввоз в Россию 20 тонн груш

С ветерком прокатился, но товар не доставил. Белорусские и российские таможенники пресекли незаконный ввоз в Россию 20 тонн груш. Фрукты находились в прицепе автомобиля ДАФ.

Стоимость груш превысила 90 тысяч рублей. По информации ГТК, у водителя не нашлось фитосанитарных сертификатов на товар. Видимо, поэтому и пытался проскочить и скрыться. К тому же, шофер грузовика лишен водительского удостоверения, а также использовал фальшивые регистрационные знаки на прицепе. Стартовал административный процесс.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все