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Телефонного афериста в Березовском районе вычислили по следу от обуви
Эксперты в Березовском районе помогли выйти на афериста. В милицию обратилась жительница агрогородка Светоч, ее 77-летняя мать стала жертвой мошенников. Схема стандартная - звонок по телефону, жертве сообщают, что родственник попал в ДТП, и сам виновник. Для благополучного решения вопроса нужны деньги. Так было и в этой истории. Звонившая женщина представилась сотрудницей прокуратуры и сообщила - за деньгами приедет ее водитель. В итоге пенсионерка передала курьеру крупную сумму, это 300 евро, 1900 белорусских рублей и почти 5 тысяч долларов. Примечательно, все это время с женщиной оставались на связи.
Узнав о случившемся, дочь пострадавшей обратилась в милицию. Позже на месте эксперт обнаружит следы обуви, предварительно, их оставил аферист. СК тогда возбудил уголовное дело, а милиция задержала подозреваемого в мошенничестве, у 29-летнего уроженца Бреста и изъяли пару обуви и отправили на экспертизу. Проверка показала, что след мог оставить подозреваемый. Оказалось, что от действий задержанного пострадали еще несколько человек.
Фото:pixabay.com
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