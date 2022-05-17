Тело одного из трех пропавших в Смоленске детей нашли в Оршанском районе в месте разлива реки Днепр (вблизи деревни Приднепровье). Как сообщает СКРоссии, личность мальчика смогли установить по одежде и антропометрическим данным. Признаков насильственной смерти не обнаружено. По данным российского Следственного ведомства, еще 7 марта этогогода двое 8-летних братьев и 10-летний мальчик, проживающий по соседству на улице Соболева в Смоленске, вышли из дома и ушли в неизвестном направлении. На следующий день тело 8-летнего ребенка было обнаружено водолазами в реке Днепр неподалеку от места жительства детей. Второго мальчишку 10 летнашли спустя 2 месяца в Беларуси, поиски третьего продолжаются.