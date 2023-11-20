Житель Бобруйска убил сожителя дочери - мужчине предъявлены обвинения

Жителю Бобруйска, убившему сожителя дочери, предъявлено обвинение. Следователи поделились подробностями убийства 51-летнего мужчины.

По данным следствия, 8 ноября в гости к 74-летнему пенсионеру пришли дочь с сожителем. Компания по-родственному ужинала и выпивала, а затем пара ушла спать. Ночью к ним зашел пенсионер и ударил ножом в спину лежавшего на диване гостя. Дочь попыталась забрать нож у отца, но только порезала руки. Женщина вызвала скорую. Но медики подтвердили смерть мужчины.

Сразу после убийства подозреваемый был задержан. Установлено, что ранее он судим не был. Соседи характеризуют пенсионера как спокойного и уравновешенного. Что стало триггером его буйного поведения, будут разбираться следователи.