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Житель Бобруйска убил сожителя дочери - мужчине предъявлены обвинения
Жителю Бобруйска, убившему сожителя дочери, предъявлено обвинение. Следователи поделились подробностями убийства 51-летнего мужчины.
По данным следствия, 8 ноября в гости к 74-летнему пенсионеру пришли дочь с сожителем. Компания по-родственному ужинала и выпивала, а затем пара ушла спать. Ночью к ним зашел пенсионер и ударил ножом в спину лежавшего на диване гостя. Дочь попыталась забрать нож у отца, но только порезала руки. Женщина вызвала скорую. Но медики подтвердили смерть мужчины.
Сразу после убийства подозреваемый был задержан. Установлено, что ранее он судим не был. Соседи характеризуют пенсионера как спокойного и уравновешенного. Что стало триггером его буйного поведения, будут разбираться следователи.
В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение за убийство. Он заключен под стражу.
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