Тлеющая сигарета, короткое замыкание и нарушение правил пользования электрооборудованием - предполагаемые причины пожаров

Гомельский р-н

Пожар в Гомельском районе унес жизнь мужчины. Как сообщили в МЧС, пламя вспыхнуло в доме, где никто не жил. Во время тушения возгорания огнеборцы обнаружили тело человека. Предположительно, жертва самовольно проникла в помещение и обитала там какое-то время. Основная версия - к ЧП привела непотушенная сигарета.

Октябрьский р-н

Тлеющая сигарета могла стать причиной искры в Октябрьском районе. Огонь хозяйничал в частном доме. Пламя уничтожило потолочное перекрытие, а также повредило стены и вещи. В этом случае жертв на пожаре удалось избежать.

Петриков

В Петрикове огненная стихия окутала бульдозер. Несмотря на усилия спасателей, огонь успел повредить кабину машины. Обошлось без пострадавших. Специалисты рассматривают версию причины пожара - нарушение правил пользования электрооборудованием.

Калинковичский р-н