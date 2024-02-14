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Тлеющая сигарета, короткое замыкание и нарушение правил пользования электрооборудованием - предполагаемые причины пожаров
Гомельский р-н
Пожар в Гомельском районе унес жизнь мужчины. Как сообщили в МЧС, пламя вспыхнуло в доме, где никто не жил. Во время тушения возгорания огнеборцы обнаружили тело человека. Предположительно, жертва самовольно проникла в помещение и обитала там какое-то время. Основная версия - к ЧП привела непотушенная сигарета.
Октябрьский р-н
Тлеющая сигарета могла стать причиной искры в Октябрьском районе. Огонь хозяйничал в частном доме. Пламя уничтожило потолочное перекрытие, а также повредило стены и вещи. В этом случае жертв на пожаре удалось избежать.
Петриков
В Петрикове огненная стихия окутала бульдозер. Несмотря на усилия спасателей, огонь успел повредить кабину машины. Обошлось без пострадавших. Специалисты рассматривают версию причины пожара - нарушение правил пользования электрооборудованием.
Калинковичский р-н
Основательно навел свои порядки огонь в Калинковичском районе. Теперь хозяйственная постройка нуждается в капитальном ремонте. Крыша, стены, инвентарь - все обгорело. Не исключено, что к ЧП могло привести короткое замыкание.
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