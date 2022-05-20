Только за неделю телефонные аферисты получили свыше 1 млн рублей в разной валюте

За неделю пенсионеры передали телефонным аферистам свыше 1 миллиона рублей в разной валюте. Оперативники столичного уголовного розыска задержали восьмерых курьеров. Почти полсотни пенсионеров отдали им свои сбережения. Один из задержанных, 27-летний минчанин, в качестве курьера проработал всего два дня. Однако за это время на его счету четыре жертвы, которые отдали аферистам 47 тысяч долларов и 10 тысяч евро.



Все деньги он перевел в криптовалюту. В будущем фигурант как соучастник преступления помимо привлечения к уголовной ответственности должен будет возместить всем потерпевшим материальный ущерб. В милиции отмечают: зачастую пожилые люди в состоянии сильного душевного волнения отдают преступникам все сбережения. И как пример - 90-летняя пенсионерка за якобы спасение своей дочери, попавшей в ДТП, завернула в полотенце и передала мошеннику свыше 4 тысяч долларов, около 5 тысяч рублей и монету в 1 евро.