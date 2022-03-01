7 человек спасены, 4 эвакуированы на пожаре в Толочинском районе. Сотрудники МЧС на месте были в течение пяти минут после сигнала о возгорании. К этому моменту из окон жилища уже шел дым. Огнеборцам сообщили, что в помещении могут быть люди. В одной из комнат бойцы МЧС обнаружили двоих мужчин, их вынесли на свежий воздух, позже спасатели вернулись в горевшие апартаменты, там еще нашли женщину, она не подавала признаков жизни. Пострадавшую попытались привести в чувство, а после всех троих передали врачам. Этажом выше спасатели помогли выбраться из квартиры двоим пенсионерам, они стояли на балконе и выходить в подъезд боялись. Также огнеборцы вывели на улицу еще одну даму, в квартире она была с 6-летней внучкой. Предположительно пожар начался из-за неосторожности при курении.





В Гомеле сотрудники МЧС пришли на помощь мужчине, который провалился под лед. На линию 101 поступил сигнал о том, что на озере в районе улицы Лепешинской в областном центре тонет человек. Спасатели сумели подойти максимально близко к пострадавшему. Последнего погрузили на спасательную доску и вытащили на берег. Позже его передали врачам.





Гибелью пенсионера закончился пожар в Жлобинском районе. Вспыхнул частный дом в деревне Боровуха. Стихия оперативно охватывала квадратные метры, и к моменту появления спасателей в строении обрушилась крыша. Известно, что хозяин-пенсионер жил один. Позже огнеборцы обнаружили тело мужчины под обломками. Возможно, стихия разыгралась из-за неосторожного обращения с огнем. Точную причину ЧП установят специалисты.





Побороть огонь помогли соседи местному жителю в Стародорожском районе. Прохожий заметил, что в доме у соседа из-под крыши идет дым. Об этом он сообщил хозяину, а после набрал на горячую линию спасателей. Изначально мужчины пытались противостоять стихии сами. По словам жильца, он начал топить печь утром и все это время находился в помещении, пока сосед не сообщил ему о возгорании. После этого он вышел на улицу и увидел, что от дымохода началось горение рубероида и обрешетки. Общими усилиями мужчины сбили пламя и не дали огню распространиться.