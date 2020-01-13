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ТОП курьезных задержаний от ГПК
Новый год - время подводить итоги работы минувших дней. Своеобразный топ курьезных задержаний за 2019 год составили пограничники.
- Открывает чарт-лист гражданин Туркменистана, который в багажнике авто пытался провезти через белорусско-украинскую границу свою соотечественницу.
- За туристами из Средней Азии идет гражданка Сьерра-Леоне, которая пыталась въехать в Беларусь по паспорту сестры-близнеца.
- Далее нелегалы, державшие путь во Францию, но задержанные в Беларуси. Пограничники не исключают, что нарушители могли перепутать французский и белорусский Брест.
- Следующий по списку - африканец, который ездил по миру с фальшивым паспортом 7 лет, но в Беларуси его турне прервалось.
- И замыкает топ задержаний австриец, который планировал мигрировать в Беларусь на ПМЖ, но поскольку сделал это нелегально, был задержан и депортирован.
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