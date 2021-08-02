Трагедией закончилась попытка минчанки привести дачный участок в порядок

В минувшую субботу днем 78-летняя минчанка косила траву на дачном участке в Смолевичском районе электрической газонокосилкой. По данным СК, нож оборудования задел электрический кабель удлинителя. От удара током женщина скончалась на месте. Ееобнаружил зять. После этого на место ЧП выехала следственно-оперативная группа. С места происшествия изъяты фрагменты удлинителя. Назначена судебно-медицинская экспертиза.