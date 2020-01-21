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Трагедией завершилась рыбалка 2 мужчин на озере Освейском в Верхнедвинском районе
Оба они утонули. Одному из погибших 28 лет, он милиционер. По неподтвержденной информации, это тот сотрудник, на которого 1 января напали с ножом в Верхнедвинске. Второй - хирург в местной больнице. У обоих погибших остались дети. Сообщается, что во время ЧП на озере уже работали водолазы, искали человека, который утонул несколькими днями ранее. В этот момент поступило сообщение, что на этом же водоеме перевернулась лодка с двумя рыбаками. Это примерно в 7 километрах от того места, где работали водолазы. Когда они прибыли, увидели перевернутую лодку и рядом одного рыбака в спасательном жилете. Второй был уже под водой. Обоих мужчин вытащили на берег. Одного из них попытались реанимировать, помочь второму было уже нельзя. А вскоре медики констатировали смерть обоих рыбаков. По информации ОСВОДа, лодка могла перевернуться из-за сильного ветра и больших волн на озере.
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