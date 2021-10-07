Трагедия на дороге в Щучинском районе

Трагедия на дороге произошла накануне утром в Щучинском районе. По предварительной информации следствия, 57-летний мужчина за рулем "форда", двигаясь недалеко от агрогородка Лещанка, врезался в попутный транспорт. От травм, полученных в результате удара, водитель легковушки скончался. Возбуждено уголовное дело. Помочь разобраться в обстоятельствах произошедшего смертельного ДТП следователи просят очевидцев. Если вы можете рассказать подробности аварии или у вас остались записи с видеорегистратора, номера телефонов, по которым ждут звонка: /01514/ 7 35 97 или /0152/ 72 40 40.