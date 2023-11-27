Трагедия на железной дороге: девушка попала под поезд в Минске и погибла

Погибла под колесами поезда. На станции "Минск - Восточный" смертельно травмирована 19-летняя жительница столицы. Девушка переходила железную дорогу вне перехода перед приближающимся составом. Несмотря на то, что машинист произвел экстренное торможение, поезд мгновенно не остановился. Погибшая переходила железную дорогу в капюшоне, который ограничивал ее видимость.