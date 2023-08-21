3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
Трагедия в Лиде: четырехлетнего ребенка придавило трубой
Трагедия в Лиде: четырехлетнего ребенка придавило трубой. Малыш погиб. Известно, что следователи уже возбудили уголовное дело за служебную халатность. На выходные семья приехала погостить к бабушке. Четырехлетний мальчишка пошел гулять с соседскими детьми. Место ребята выбрали совсем не безопасное - на возвышенности лежали незакрепленные тепловые трубы, одна из которых находилась отдельно. Дети постарше взобрались на нее, а младший был около других труб. В какой-то момент раскачанная труба покатилась на малыша и зажала его. Дети позвали на помощь взрослых, вызвали скорую. Но спасти ребенка не смогли, он умер по пути в больницу.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Игроки женского футбольного клуба "Минск" поделились эмоциями после общения с Александром Лукашенко
Глава МИД Беларуси предложил Евросоюзу современные пути решения миграционного кризиса
Первый снег в Беларуси остался только на фото в социальных сетях
На "Красном пищевике" принимал и угощали участников проекта "Марафон единства"
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября