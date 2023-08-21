Трагедия в Лиде: четырехлетнего ребенка придавило трубой. Малыш погиб. Известно, что следователи уже возбудили уголовное дело за служебную халатность. На выходные семья приехала погостить к бабушке. Четырехлетний мальчишка пошел гулять с соседскими детьми. Место ребята выбрали совсем не безопасное - на возвышенности лежали незакрепленные тепловые трубы, одна из которых находилась отдельно. Дети постарше взобрались на нее, а младший был около других труб. В какой-то момент раскачанная труба покатилась на малыша и зажала его. Дети позвали на помощь взрослых, вызвали скорую. Но спасти ребенка не смогли, он умер по пути в больницу.