Трагедия в Мстиславском районе: на зерносушилке в результате несчастного случая погиб подросток

В Мстиславском районе погиб 17-летний подросток, работавший на зерносушилке. Предварительно установлено, что парень на летних каникулах работал оператором зерносушильного комплекса. Вместе с ним находилась группа школьников, которые помогали выполнять работы. Подросток решил пошутить и запрыгнул в яму с зерном, но стал в нем тонуть. Тело парня из загрузочной ямы достали бойцы МЧС. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось. Во всех обстоятельствах разбирается следствие.