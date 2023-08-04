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Трагедия в Мстиславском районе: на зерносушилке в результате несчастного случая погиб подросток
В Мстиславском районе погиб 17-летний подросток, работавший на зерносушилке. Предварительно установлено, что парень на летних каникулах работал оператором зерносушильного комплекса. Вместе с ним находилась группа школьников, которые помогали выполнять работы. Подросток решил пошутить и запрыгнул в яму с зерном, но стал в нем тонуть. Тело парня из загрузочной ямы достали бойцы МЧС. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось. Во всех обстоятельствах разбирается следствие.
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