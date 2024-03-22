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Трагедия в стиле "Пункта назначения" произошла в Слуцком районе
Отправился в дорогу, не убедившись в безопасности буксировки. В ГАИ назвали предварительную версию трагедии в Слуцком районе, где 21 марта погиб водитель Chevrolet.
По предварительной версии, 50-летний местный житель сел за руль своего Peugeot с самодельным прицепом, на котором он перевозил доски, не проверив, что сцепка исправна.
Как результат - груженый прицеп во время движения отсоединился и вылетел на полосу встречного движения. От удара с ним водитель Chevrolet - 62-летний житель Глусского района - не успел увернуться. Он погиб на месте аварии. Его 28-летнего пассажира увезли в больницу в тяжелом состоянии.
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