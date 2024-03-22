Трагедия в стиле "Пункта назначения" произошла в Слуцком районе

Отправился в дорогу, не убедившись в безопасности буксировки. В ГАИ назвали предварительную версию трагедии в Слуцком районе, где 21 марта погиб водитель Chevrolet.

По предварительной версии, 50-летний местный житель сел за руль своего Peugeot с самодельным прицепом, на котором он перевозил доски, не проверив, что сцепка исправна.